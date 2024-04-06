Лукашенко підписав закон про SMS-повістки
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, згідно з яким білорусам вручатимуть повістки через SMS-повідомлення
Про це йдеться в указі опублікованому на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.
"Про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу) за місцем проживання, управління Комітету державної безпеки по області громадяни можуть бути поінформовані за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в указі.
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Зазначається, що за умови оголошення мобілізації, явка по SMS буде обов'язковою.
"При призові на військову службу з мобілізації громадяни Білорусі також зобов'язані з'явитися на заходи на заклик, бувши оповіщеними за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в законі.
Оператори зв'язку повинні будуть надавати номери військовозобов'язаних (в Білорусі номер мобільного телефону можна отримати лише за паспортом) на запит військкомату протягом тижня.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 2 квітня, заявив, що його країна готується до війни - там триває підсилення оборонної готовності.
- Цього ж дня у Білорусі розпочалися навчання сил територіальної оборони у регіонах, що межують з Україною, Литвою та Польщею.
- Литва висловила рішучий протест Білорусі через нещодавні заяви диктатора Олександра Лукашенка про Сувальський коридор. Раніше білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому Лукашенко звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі". Також він у розмові згадав Сувальський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.
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