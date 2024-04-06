Лукашенко підписав закон про SMS-повістки

Про це йдеться в указі опублікованому на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

"Про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу) за місцем проживання, управління Комітету державної безпеки по області громадяни можуть бути поінформовані за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в указі.

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Зазначається, що за умови оголошення мобілізації, явка по SMS буде обов'язковою.

"При призові на військову службу з мобілізації громадяни Білорусі також зобов'язані з'явитися на заходи на заклик, бувши оповіщеними за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в законі.

Оператори зв'язку повинні будуть надавати номери військовозобов'язаних (в Білорусі номер мобільного телефону можна отримати лише за паспортом) на запит військкомату протягом тижня.