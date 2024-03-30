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Литва викликала посла Білорусі після заяв Лукашенка про Сувальський коридор

30 березня, 2024 субота
00:56
Світ Олександр Лукашенко

Литва висловила рішучий протест Білорусі через нещодавні заяви диктатора Олександра Лукашенка про Сувальський коридор

Про це заявило МЗС Литви, повідомляє Delfi.

29 березня до міністерства викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Ярослава Хмиля і вручили йому ноту протесту.

Причиною протесту стали опублікована нещодавно розмова Лукашенка з високопоставленим військовим Білорусі, в яких звучать необґрунтовані звинувачення у військових погрозах Білорусі, які нібито виходять від Литви.

Також під час розмови висловлювалися інсинуації про незахищеність Сувальського коридору і дано вказівки підготувати білоруську армію до можливого протистояння з країнами Балтії та Польщею.

Дипломати зазначили, що такі заяви можуть бути розцінені як подальша ескалація агресивної зовнішньої політики білоруської влади.

Тепер Литва зажадала від Білорусі негайно надати офіційне пояснення заяв Лукашенка і ще раз нагадала, що країна вживе всіх можливих заходів для гарантування безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни.

Раніше білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому Лукашенко звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі". Також він у розмові згадав Сувальський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.

Сувальський коридор – ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю. У разі гіпотетичної війни Росії важливо було б швидко захопити Сувалкський коридор, аби відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.

  • У кінці січня повідомлялось, що Литва та Польща готуються провести спільні військові навчання на Сувальському перешийку.
  • На думку голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка агресія РФ на Сувальський коридор на сьогодні є найбільш реалістичним серед інших варіантів.

Теги:
Олександр Лукашенко
Литва
Військові новини
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