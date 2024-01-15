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Ексклюзив

Сценарій нападу РФ на країни НАТО стане реальним, якщо Захід не виділить Україні необхідну допомогу, - експерт Чаленко

15 січня, 2024 понедiлок
16:57
Світ

Якщо країни Заходу не виділять Україні необхідної військової фінансової допомоги, це простимулює Путіна активізуватися не лише на українському фронті

Таку думку висловив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері телеканалу "Еспресо".

"Думаю, сценарій нападу РФ на країни НАТО може стати реальним, якщо країни Заходу зараз не виділять Україні необхідної військової та фінансової допомоги. Це буде стимулом для Путіна активізуватись на українському фронті і, звичайно, піти далі", - зазначив він.

За його словами, питання Сувальського коридору на сьогодні є найбільш реалістичним серед інших варіантів.

"Так, ми бачимо і Молдову, яка перебуває під величезним тиском з боку РФ. Також ситуація стосовно емігрантів у Фінляндії. Тобто Росія працює на декілька напрямів і може надсилати завжди фейкові орієнтири, щоб її боялися. Але, тим не менш, зараз це сигнал для Заходу в тому числі. Потрібно посилювати допомогу Україні, щоб Росія не пішла далі і в неї не було спроможності відкривати цей другий фронт", - додав Чаленко.

Коментуючи статтю Bild, де йдеться про те, що РФ начебто готується до великої війни з НАТО влітку 2025 року, він зауважив, що в навчаннях використовується певна абревіатура умовного противника.

"Тобто, там не буде називатися конкретна країна. Якщо в тих документах дійсно була вказана Російська Федерація, як про це говорять журналісти Bild, то скоріш за все, це один зі сценаріїв", - сказав експерт.

Він нагадав, що Bild свого часу фактично першим опублікував реальний план наступу РФ на Україну. Тоді його всі критикували, в тому числі в Україні.

"Як виявилося, перевірку видання пройшло. Хоча я не виключаю, що цей майданчик будуть використовувати для зливів із завданням маніпулювати позицією країн-членів Альянсу і загалом світу", - зазначив голова Центру аналізу та стратегій.

  • Напередодні видання Bild з посиланням на таємний документ міністерства оборони ФРН повідомило, що німецька армія (Бундесвер) розробила навчальний сценарій війни з Росією в тому разі, якби Сили оборони України зазнали поразки у війні. Там також зазначалося, що ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. Міноборони Німеччини детально описує можливий шлях до цього конфлікту, події якого розвиваються місяць за місяцем. Кульмінацією стає розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.
  • 15 січня, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова прокоментувала інформацію від міноборони Німеччини у виданні Bild. Вона порівняла з гороскопом інформацію від Bild про ймовірну ескалацію між НАТО і Росією.
Україна
Росія
російська армія
Війна з Росією
НАТО
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допомога Україні
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