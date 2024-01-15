Захарова порівняла з гороскопом інформацію від Bild про ймовірну ескалацію між НАТО і Росією

Про це вона написала у Telegram.

Захарова назвала Bild "інфосмітником" і припустила, що аналітичну частину Бундесверу надало МЗС Німеччини під керівництвом Анналени Бербок.

"Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний торішній гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок", - написала росіянка.