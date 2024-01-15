Захарова порівняла з гороскопом інформацію від Bild про ймовірну ескалацію між НАТО і Росією
Представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова у понеділок, 15 січня, прокоментувала інформацію від міноборони Німеччини у виданні Bild про те, що НАТО готується до гібридної війни з Росією
Про це вона написала у Telegram.
Захарова назвала Bild "інфосмітником" і припустила, що аналітичну частину Бундесверу надало МЗС Німеччини під керівництвом Анналени Бербок.
"Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний торішній гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок", - написала росіянка.
- Напередодні видання Bild з посиланням на таємний документ міністерства оборони ФРН повідомило, що німецька армія (Бундесвер) розробила навчальний сценарій війни з Росією в тому разі, якби Сили оборони України зазнали поразки у війні. Там також зазначалося, що ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. Міноборони Німеччини детально описує можливий шлях до цього конфлікту, події якого розвиваються місяць за місяцем. Кульмінацією стає розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.
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