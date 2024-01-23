Литва та Польща проведуть військові навчання у Сувальському коридорі, що межує з РФ

Цю інформацію в спільному інтерв’ю Delfi підтвердили президенти обох країн Гітанас Науседа й Анджей Дуда.

"Я дуже радий, що президент Польщі справді щиро відгукнувся на бажання провести спільні навчання в цьому районі, який називається Сувалський перешийок", – сказав президент Литви.

Він додав, що обговорював із польським лідером імовірну дату навчань, які можуть відбутись у квітні.

Своєю чергою Дуда підкреслив, що Польща серйозно ставиться до оборони Сувальського перешийка і в цьому напрямку вже вжито заходів.

"Ми відновлюємо обороноздатність Польщі саме в східній частині нашої країни. Там створюються нові підрозділи… Ми посилюємо польську військову присутність, ми посилюємо охорону кордону", – сказав президент Польщі.

Сувальський коридор – ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю. У разі гіпотетичної війни Росії важливо було б швидко захопити Сувалкський коридор, аби відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.

Про проведення спільних польсько-литовських навчань стало відомо під час візиту Дуди до Вільнюса, але точний час і місце їхнього проведення не уточнювалися.