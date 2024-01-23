Литва та Польща проведуть військові навчання у Сувальському коридорі, що межує з РФ
Литва та Польща готуються провести спільні військові навчання на Сувальському перешийку, розташування якого робить його вкрай вразливим у разі агресії РФ на східному фланзі НАТО
Цю інформацію в спільному інтерв’ю Delfi підтвердили президенти обох країн Гітанас Науседа й Анджей Дуда.
"Я дуже радий, що президент Польщі справді щиро відгукнувся на бажання провести спільні навчання в цьому районі, який називається Сувалський перешийок", – сказав президент Литви.
Він додав, що обговорював із польським лідером імовірну дату навчань, які можуть відбутись у квітні.
Своєю чергою Дуда підкреслив, що Польща серйозно ставиться до оборони Сувальського перешийка і в цьому напрямку вже вжито заходів.
"Ми відновлюємо обороноздатність Польщі саме в східній частині нашої країни. Там створюються нові підрозділи… Ми посилюємо польську військову присутність, ми посилюємо охорону кордону", – сказав президент Польщі.
Сувальський коридор – ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю. У разі гіпотетичної війни Росії важливо було б швидко захопити Сувалкський коридор, аби відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.
- Про проведення спільних польсько-литовських навчань стало відомо під час візиту Дуди до Вільнюса, але точний час і місце їхнього проведення не уточнювалися.
- 18 січня стало відомо, що НАТО має намір провести в лютому масштабні військові навчання "Стійкий захисник", у яких візьмуть участь близько 90 тис. солдатів.
- На думку голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка агресія РФ на Сувальський коридор на сьогодні є найбільш реалістичним серед інших варіантів.
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