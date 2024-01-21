Президенти Польщі та Литви домовилися проводити спільні військові навчання
В неділю, 21 січня, під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Вільнюса стало відомо, що вони із президентом Литви Гітанасом Науседою мають намір провести спільні військові навчання своїх країн
Про це повідомляє LRT.
"Ми (Литва, - ред.) зміцнюватимемо військову співпрацю (з Польщею) - проводитимемо спільні навчання, шукатимемо додаткові форми спільної підготовки наших збройних сил, посилюватимемо військову мобільність", - заявив Науседа.
Зазначається, що востаннє спільні військові навчання країн проводилися минулого року на початку липня в Клайпеді, на річці Дані. Тоді війська спецоперацій Литви та Польщі вчилися звільняти окуповану критично важливу інфраструктуру.
Також повідомляється, що лідери двох країн говорили про двосторонню співпрацю у сфері оборони та регіональної безпеки, про хід російсько-української війни та питання підтримки України.
"Гітанас Науседа наголосив, що єдність Литви та Польщі в питанні підтримки України є надзвичайно важливою, і висловив сподівання, що найближчим часом вдасться провести зустріч Люблінського трикутника за участю президента Володимира Зеленського”, - йдеться в повідомленні.
На думку Науседи, український народ необхідно підтримувати "політичними, фінансовими та військовими засобами". Литовський лідер наголосив на важливості військової підтримки для досягнення якнайшвидшої перемоги України над агресором.
- З 3 по 26 травня у Польщі проходили найбільші військові навчання 2023 року під кодовою назвою Anakonda-23. У них взяли участь 12 тисяч військових Польщі, а також військовослужбовці з країн НАТО і союзників.
- 18 січня стало відомо, що НАТО має намір провести в лютому масштабні військові навчання "Стійкий захисник", у яких візьмуть участь близько 90 тис. солдатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.92Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе