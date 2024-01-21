Президенти Польщі та Литви домовилися проводити спільні військові навчання

Про це повідомляє LRT.

"Ми (Литва, - ред.) зміцнюватимемо військову співпрацю (з Польщею) - проводитимемо спільні навчання, шукатимемо додаткові форми спільної підготовки наших збройних сил, посилюватимемо військову мобільність", - заявив Науседа.

Зазначається, що востаннє спільні військові навчання країн проводилися минулого року на початку липня в Клайпеді, на річці Дані. Тоді війська спецоперацій Литви та Польщі вчилися звільняти окуповану критично важливу інфраструктуру.

Також повідомляється, що лідери двох країн говорили про двосторонню співпрацю у сфері оборони та регіональної безпеки, про хід російсько-української війни та питання підтримки України.

"Гітанас Науседа наголосив, що єдність Литви та Польщі в питанні підтримки України є надзвичайно важливою, і висловив сподівання, що найближчим часом вдасться провести зустріч Люблінського трикутника за участю президента Володимира Зеленського”, - йдеться в повідомленні.

На думку Науседи, український народ необхідно підтримувати "політичними, фінансовими та військовими засобами". Литовський лідер наголосив на важливості військової підтримки для досягнення якнайшвидшої перемоги України над агресором.