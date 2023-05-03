У Польщі почалися масштабні військові навчання Anakonda-23

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Мета навчань – відпрацювання захисту східного флангу НАТО. Окрім польських військових, у них беруть учать кілька сотень солдатів зі США, Румунії, Словенії, Швеції, Франції, Латвії, Литви, Естонії та Туреччини. Особливу увагу під час навчань планують приділити операціям союзників у районі Балтійського моря.

Навчання відбуватимуться не тільки на території Польщі, а також у Швеції та країнах Балтії. Конкретнішої інформації не повідомляють з міркувань безпеки.

Минулого тижня командування збройних сил Польщі опублікувало в соцмережах попередження про те, що вулиці в північній, центральній і східній частинах країни можуть бути тимчасово перекриті через доставку туди танків M1 Abrams та іншої військової техніки.

Водіїв попередили про можливий рух колон дорогами країни. Крім того, військові звернулися до водіїв з проханням бути особливо уважними у разі зустрічі на дорозі техніки. Також в оперативному командуванні попросили не публікувати в соцмережах фотографій та інформації про пересування військ.

Навчання Anakonda-23 триватимуть до 26 травня.