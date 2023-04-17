Про це повідомляють на сайті збройних сил Швеції.

"Аврора 23" є найбільшими навчаннями такого роду за більш ніж 25 років, – кажуть у збройних силах Швеції. Їхньою метою є посилення потенціалу протидії збройному нападу на Швецію.

До навчань долучаться 14 країн і близько 26 000 чоловіків і жінок. Країнами-учасницями, крім господарки навчань Швеції, стануть США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.

Навчання пройдуть у повітрі, на землі та на морі в різних частинах країни, здебільшого – на півдні Швеції, на Готланді та навколо нього. Для проведення навчань учасники в основному використовуватимуть власні навчальні майданчики й полігони збройних сил, але також проводитимуть заходи на приватних територіях.

"Навчання є хорошим способом посилити й перевірити наші військові можливості. Таким чином, проведення масштабних і розширених навчань є ключовим для створення міцнішого захисту", – додають у збройних силах Швеції.