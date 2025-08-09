Лукашенко просить Америку поставитися до Путіна "як до людини"

Про це Шустер заявив у своїй розлогій пояснювальній статті, якою супроводив бесіду з правителем Білорусі.

"Як пояснив Лукашенко, коли ми нарешті зустрілися в Мінську, все (переговорний процес - ред.) може розвалитися, якщо Трамп не поводитиметься з Путіним із належною повагою. "Вам слід зробити так, щоб це виглядало добре", – сказав він мені. "В ім'я миру, можливо, вам доведеться бути трохи хитрішими й піти на деякі поступки. Навіть якщо ви не можете зрозуміти Путіна, ставтеся до нього як до людини", - зазначив Шустер.

Окрім того, тон і формат перемовин з Путіним, принаймні на їх початковому етапі, мають для росіян таке ж значення, як і їхня сутність, вважає Лукашенко.

"Вам потрібно робити це обережно", – сказав він мені. "Не диктуйте умови. Не бийте кулаком. Не ображайте Путіна. Росія не пробачить йому, якщо він проковтне таку образу". Трамп повинен зрозуміти, продовжив він, що Путін може сказати йому "йти до біса" (go to hell - ред.), якщо він відчує до себе неповагу. "Він ще цього не зробив", – сказав Лукашенко, – "Але він може це зробити". Іншими словами, американці повинні бути так само стурбовані захистом крихкого его Путіна, його почуття гордості та рейтингу схвалення, як і захистом життів та території України", - пише Шустер.

Як наголошується у статті, у першій половині 2025 року адміністрацією Трампа було вибудувано через Лукашенка "канал зв'язку" з Кремлем. Одначе, підсумовує Шустер, такий підхід "може стати преамбулою до капітуляції України", коли долю України вирішуватимуть без України.