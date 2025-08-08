Лукашенко запевнив, що не висуватиметься на новий термін і не бачить кандидатом у президенти свого сина
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру знову висувати свою кандидатуру на виборах і не вважає свого молодшого сина Миколу потенційним наступником
Про це він заявив в інтерв'ю журналу Time, передає сайт президента Республіки Білорусь.
Лукашенко припустив, що наступним лідером Білорусі може стати людина, яка проводитиме дещо іншу політику.
"Тільки відразу нехай нічого не ламає, а так, як я робив, - спираючись на плечі сильних, на те, що є, спокійно еволюційно розвивав країну, щоб не було ось цієї революційної ломки. А якщо він переконає суспільство, що треба йти до якогось іншого стану, заради Бога", - наголосив білоруський лідер.
На запитання, чи планує сам брати участь у наступних президентських виборах, Лукашенко зазначив, що поки таких планів не має.
"Ні, я зараз вже не планую, вже не планую. Я, єдине, що можу собі дозволити десь для себе, я це теж не озвучував: ну, слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він пристойно виглядає", - додав він.
Крім того, Лукашенко категорично заперечив чутки про те, що його син може претендувати на посаду глави держави.
"Ні, він (син Микола - ред.) не наступник. Я так і знав, що ти хочеш запитати. Ні, ні, ні. Ось ти у нього запитай - ти його можеш так сильно образити цим", - заявив він.
- Наприкінці липня Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що в економіці Білорусі спостерігається спад темпів зростання ВВП, який пояснюється шоковою ситуацією в сільському господарстві та скороченням попиту на білоруські товари в Росії – у ключового торговельного партнера.
