Лукашенко заявив про затримання "українських диверсантів" на кордоні з Білоруссю. ДПСУ відреагувала
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 лютого заявив про нібито затримання на кордоні диверсантів із вибухівкою
Про це пише Zerkalo.
"Лише сьогодні затримали кількох диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів, болотами деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій насамперед на території Росії та Білорусі", - сказав Лукашенко.
За його словами, серед затриманих диверсантів були й білоруси. Також він зазначив, що диверсантів нібито затримують "два-три рази на тиждень".
Білоруський диктатор також зазначив, що йому показали якусь "цитату переговорів" неназваних людей з "окремими особами на Заході", де нібито йшлося про те, що "Польща має право на західні землі Білорусі, а в разі поразки РФ Білорусь буде приростати за рахунок західних земель Росії".
"Читай, нам приріжуть щось зі Смоленської, Брянської, можливо, Псковської областей. А західну Білорусь ми повинні (до Мінська, як ви знаєте, кордон був) віддати Польщі. Це нова демократична влада веде переговори на Заході", – розповів Лукашенко
При цьому диктатор наголосив, що йому не потрібні ні українські, ні російські землі.
Що кажуть у ДПСУ
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив LIGA.net, що Лукашенко підіграє РФ і створює для внутрішньої авдиторії ілюзію того, що "з України йде загроза".
"Лукашенківський абсурд не припиняється. Я досі згадую про його тонни зброї, яку вони затримували з України, а ще краще пам’ятаю, звідки відбулося вторгнення Росії", — сказав речник ДПСУ.
- У листопаді 2023 року Лукашенко казав: "Україна буде наша". Він висловив припущення, що війна на Близькому Сході відверне світ від російської агресії в Україні.
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