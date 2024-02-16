Лукашенко заявив про затримання "українських диверсантів" на кордоні з Білоруссю. ДПСУ відреагувала

Про це пише Zerkalo.

"Лише сьогодні затримали кількох диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів, болотами деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій насамперед на території Росії та Білорусі", - сказав Лукашенко.

За його словами, серед затриманих диверсантів були й білоруси. Також він зазначив, що диверсантів нібито затримують "два-три рази на тиждень".

Білоруський диктатор також зазначив, що йому показали якусь "цитату переговорів" неназваних людей з "окремими особами на Заході", де нібито йшлося про те, що "Польща має право на західні землі Білорусі, а в разі поразки РФ Білорусь буде приростати за рахунок західних земель Росії".

"Читай, нам приріжуть щось зі Смоленської, Брянської, можливо, Псковської областей. А західну Білорусь ми повинні (до Мінська, як ви знаєте, кордон був) віддати Польщі. Це нова демократична влада веде переговори на Заході", – розповів Лукашенко

При цьому диктатор наголосив, що йому не потрібні ні українські, ні російські землі.

Що кажуть у ДПСУ

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив LIGA.net, що Лукашенко підіграє РФ і створює для внутрішньої авдиторії ілюзію того, що "з України йде загроза".

"Лукашенківський абсурд не припиняється. Я досі згадую про його тонни зброї, яку вони затримували з України, а ще краще пам’ятаю, звідки відбулося вторгнення Росії", — сказав речник ДПСУ.