"Україна буде наша": Лукашенко заявив, що Зеленський "готується змотатись", а Європа "приповзе до Росії"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив припущення, що війна на Близькому Сході відверне світ від російської агресії в Україні
Про це він заявив на зустрічі з представниками трудового колективу та будівельниками Білоруської АЕС, працівниками соціальної інфраструктури та мешканцями Острівця, передає БелТА.
"Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Колотнеча на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володю, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Щойно десь якась колотнеча, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план", - висловився Лукашенко.
На його думку, США залишать Україну напризволяще, як Афганістан.
"Тому цей регіон (Україна, - ред.) – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо", – сказав білоруський диктатор.
За його словами, рано чи пізно "Європа приповзе до нас, до Росії".
А президент Володимир Зеленський, на переконання Лукашенка, "готується кудись змотатись" із грішми.
- Президент США Джо Байден заявив про готовність Штатів одночасно підтримувати Україну у війні проти Росії та Ізраїль у війні проти ХАМАСу.
- Своєю чергою майор запасу НГУ Олексій Гетьман висловив переконання, що війна в Ізраїлі не послабить західну військову допомогу Україні, а навпаки посилить.
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