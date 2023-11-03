"Україна буде наша": Лукашенко заявив, що Зеленський "готується змотатись", а Європа "приповзе до Росії"

Про це він заявив на зустрічі з представниками трудового колективу та будівельниками Білоруської АЕС, працівниками соціальної інфраструктури та мешканцями Острівця, передає БелТА.

"Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Колотнеча на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володю, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Щойно десь якась колотнеча, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план", - висловився Лукашенко.

На його думку, США залишать Україну напризволяще, як Афганістан.

"Тому цей регіон (Україна, - ред.) – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо", – сказав білоруський диктатор.

За його словами, рано чи пізно "Європа приповзе до нас, до Росії".

А президент Володимир Зеленський, на переконання Лукашенка, "готується кудись змотатись" із грішми.