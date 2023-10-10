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Ексклюзив

Майор запасу НГУ пояснив, як вплине війна в Ізраїлі на перебіг бойових дій в Україні

10 жовтня, 2023 вiвторок
21:00
Війна в Ізраїлі

Майор запасу НГУ Олексій Гетьман вважає, що війна в Ізраїлі не послабить західну військову допомогу Україні, а навпаки посилить

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Навряд чи війна в Ізраїлі, окрім інформаційної складової, якось вплине на хід бойових дій в Україні. Допомога нам не зупинилась. Щобільше, те, що нам вже передали вистачить щонайменше до кінця цього року. Дійсно світ зараз більш активно реагує на війну в Ізраїлі, ніж на нашу війну. Проте це нічого не змінює. Наші партнери і далі говорять про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден, окрім допомоги на $100 млрд, пропонує проголосувати в конгресі відразу за виділення допомоги нам та Ізраїлю", - пояснив Гетьман.

Майор запасу НГУ вважає, що військова допомога Україні не буде зменшуватись

"Війна, яка розпочалася в Ізраїлі, може навпаки не призупинити, а посилити військову допомогу Україні. Пропозиція про голосування за один пакет військової допомоги це підтверджує. Тому, на мою думку, допомога Україні буде тільки посилюватись", - додав він.

Що відомо про суперечки в Конгресі США щодо допомоги Україні 

1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні сенатом та палатою представників конгресу Штатів. Також він закликав республіканців конгресу підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від постійних перепалок, які ледь не призвели до блокування роботи уряду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла.

Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет.  Крім того, палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

Пентагон вже попередив конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

7 жовтня інше видання, The Telegraph, повідомило, що Байден збирається просити конгрес про пакет допомоги Україні на $100 млрд. Також міністр армії США Крістін Вормут заявила, що для можливості ефективно допомагати Ізраїлю та Україні одночасно Пентагон потребуватиме додаткового фінансування від Конгресу США.

Видання WSJ зазначає, що у конгресі США обговорюють пакет допомоги Україні, обсягом $60-100 млрд. Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні.

10 жовтня у The Washington Post та NBC News повідомили, що у Білому домі обговорюють можливість об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю - так буде легше і швидше провести обидва рішення

Світ
Україна
Ізраїль
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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