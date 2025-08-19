"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Після онлайн-саміту лідерів ЄС, який пройшов 19 серпня, Кая Каллас запевнила, що відчуття єдності серед лідерів блоку - відчутне.

"Усі віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи", - каже очільниця дипломатії ЄС.

За словами Каллас, не можна покладатися на диктатора РФ Володимира Путіна щодо виконання зобов’язань, відтак гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від повторного нападу. ЄС допомагатиме, зокрема, шляхом навчання українських солдатів, зміцнення армії та ВПК України.

"Також продовжуватиме тиск на воєнну економіку Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця", – запевнила Кая Каллас.