Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ

Про це Зеленський повідомив у telegram.

За словами президента, розмова відбулася після того, як Кошта провів засідання Євроради, присвячене підсумкам переговорів у Вашингтоні.

"Ми зробили важливий крок для закінчення цієї війни й гарантування безпеки для України та всієї Європи. Надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, – це найважливіше досягнення нашої спільної роботи – усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що вони обговорили результати засідання Євроради й подальші спільні дії.

"Також ми говорили про наші подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Тиск має посилюватися, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну. Окремо обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху нашої країни до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів", - додав президент.