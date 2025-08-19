Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ
Очільник України Володимир Зеленський у вівторок, 19 серпня, провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою
Про це Зеленський повідомив у telegram.
За словами президента, розмова відбулася після того, як Кошта провів засідання Євроради, присвячене підсумкам переговорів у Вашингтоні.
"Ми зробили важливий крок для закінчення цієї війни й гарантування безпеки для України та всієї Європи. Надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, – це найважливіше досягнення нашої спільної роботи – усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність", - йдеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що вони обговорили результати засідання Євроради й подальші спільні дії.
"Також ми говорили про наші подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Тиск має посилюватися, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну. Окремо обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху нашої країни до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів", - додав президент.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.62
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе