Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В парламенті Канади є стовідсоткова єдність щодо підтримки України. Я депутат 4 роки на федеральному рівні в Канаді і я розмовляю з депутатами, які мають 20 річний досвід роботи в канадському парламенті. Вони говорять, що ніколи не бачили такої єдності щодо якогось питання. В нас є 5 головних політичних партій в парламенті, які повністю підтримують введені санкції проти РФ та збройну підтримку України", - розповів Бейкер.

Бейкер додав, що Канада постійно вводить нові санкції проти Російської Федерації.

"Канада постійно вводить нові санкції проти Росії. На мою думку, санкції міжнародної громади проти РФ є не досить сильними. Тому ті країни, які вже ввели санкції проти РФ, мають зміцнювати санкції. Це потрібно робити для того, щоб ще сильніше натиснути на Росію та допомогти Україні перемогти у цій війні", - додав Бейкер.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Канада ввела санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі. Також вона може стати першою країною, яка ухвалить законопроєкт про конфіскацію майна та грошей росіян на своїй території.

8 червня МЗС Канади оголосило про нові санкції проти Росії

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