"Має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту": РФ висловила протест Японії через її навчання зі США
Росія висловила протест Японії через проведення нею спільних навчань зі США на базах біля російських кордонів
Про це заявило МЗС РФ.
"16 липня посольству Японії в Москві було оголошено рішучий протест у зв'язку з участю повітряних сил самооборони у масштабних навчаннях ЗС США Resolute Force Pacific, які відбудуться 9 липня — 4 серпня, в тому числі на військово-тренувальних базах, розташованих в безпосередній близькості від далекосхідних кордонів Російської Федерації", – кажуть у відомстві.
Також росіяни додають, що "з боку командування Сил самооборони звучали прямі натяки на те, що необхідність даних заходів продиктована активізацією заходів Росії щодо зміцнення своєї обороноздатності".
"Заявлена мета маневрів — підвищення оперативної сумісності та нарощування потенціалу "стримування та реагування" Вашингтона та Токіо в умовах, наближених до бойових", – пише МЗС.
У Москві вважають, що спільні навчання Штатів та Японії, які вона називає безвідповідальною діяльністю, становлять "потенційну загрозу безпеці Російської Федерації і неминуче викличуть адекватні контрзаходи".
"Росія вважає подібну безвідповідальну діяльність, яка має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту, неприпустимою", – додали в міністерстві.
- У жовтні 2024 року РФ висловила протест посольству Японії в Москві через заплановані спільні зі США військові навчання неподалік російських кордонів.
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