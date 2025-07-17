"Має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту": РФ висловила протест Японії через її навчання зі США

Про це заявило МЗС РФ.

"16 липня посольству Японії в Москві було оголошено рішучий протест у зв'язку з участю повітряних сил самооборони у масштабних навчаннях ЗС США Resolute Force Pacific, які відбудуться 9 липня — 4 серпня, в тому числі на військово-тренувальних базах, розташованих в безпосередній близькості від далекосхідних кордонів Російської Федерації", – кажуть у відомстві.

Також росіяни додають, що "з боку командування Сил самооборони звучали прямі натяки на те, що необхідність даних заходів продиктована активізацією заходів Росії щодо зміцнення своєї обороноздатності".

"Заявлена мета маневрів — підвищення оперативної сумісності та нарощування потенціалу "стримування та реагування" Вашингтона та Токіо в умовах, наближених до бойових", – пише МЗС.

У Москві вважають, що спільні навчання Штатів та Японії, які вона називає безвідповідальною діяльністю, становлять "потенційну загрозу безпеці Російської Федерації і неминуче викличуть адекватні контрзаходи".

"Росія вважає подібну безвідповідальну діяльність, яка має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту, неприпустимою", – додали в міністерстві.