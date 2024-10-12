Росія засудила військові навчання Японії і США біля Курильських островів і пригрозила "неминучими контрзаходами"
Міністерство закордонних справ РФ висловило протест посольству Японії у Москві через заплановані спільні із США військові навчання неподалік російських кордонів
Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.
Зазначається, що спільні навчання японських й американських військових мають розпочатися наприкінці жовтня – початку листопада у Японії включно з територією острова Хоккайдо – у безпосередній близькості до Курильських островів, які РФ вважає своєю територією.
"Японській стороні було вказано на категоричну неприйнятність подібної практики, масштаби якої з кожним роком розширюються, зокрема, через залучення до маневрів не регіональних держав-членів НАТО… Посольству Японії винесено попередження про неминучі адекватні контрзаходи щодо зміцнення обороноздатності та захисту суверенітету РФ, а також про недоречність будь-яких спроб японської сторони висловлювати свою "заклопотаність" з приводу наших відповідних дій", – наголосили у російському МЗС.
Відстань від Хоккайдо до Кунашира, найближчого з Курильських островів, які контролює Росія, – менше ніж 30 кілометрів.
- Тим часом 28 вересня військово-морські сили Філіппін, США, Австралії, Японії та Нової Зеландії провели спільне патрулювання у Філіппінському морі.
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