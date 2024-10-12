Росія засудила військові навчання Японії і США біля Курильських островів і пригрозила "неминучими контрзаходами"

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Зазначається, що спільні навчання японських й американських військових мають розпочатися наприкінці жовтня – початку листопада у Японії включно з територією острова Хоккайдо – у безпосередній близькості до Курильських островів, які РФ вважає своєю територією.

"Японській стороні було вказано на категоричну неприйнятність подібної практики, масштаби якої з кожним роком розширюються, зокрема, через залучення до маневрів не регіональних держав-членів НАТО… Посольству Японії винесено попередження про неминучі адекватні контрзаходи щодо зміцнення обороноздатності та захисту суверенітету РФ, а також про недоречність будь-яких спроб японської сторони висловлювати свою "заклопотаність" з приводу наших відповідних дій", – наголосили у російському МЗС.

Відстань від Хоккайдо до Кунашира, найближчого з Курильських островів, які контролює Росія, – менше ніж 30 кілометрів.