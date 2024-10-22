Макрон зустрінеться з Орбаном в Єлисейському палаці

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

Зазначено, що Макрон та Орбан зустрінуться перед самітом Європейської політичної спільноти і неформальним самітом лідерів країн ЄС, що відбудуться в Будапешті 7-8 листопада.

У Єлисейському палаці наголосили: під час робочої вечері лідер Франції та угорський премʼєр "обміняються думками щодо різних аспектів двосторонніх відносин, зокрема, в галузі енергетики, оборони і транспорту".

"Цей візит, який відбувається в рамках поточного ротаційного головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, надасть можливість підготувати (два) саміти", - наголошують у повідомленні.