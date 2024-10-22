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Макрон зустрінеться з Орбаном в Єлисейському палаці

Дар'я Куркіна
22 жовтня, 2024 вiвторок
15:58
Світ Віктор Орбан і Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 22 жовтня, зустрінеться в Єлисейському палаці з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, країна якого наразі головує в Раді Європейського Союзу

Зміст

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

Зазначено, що Макрон та Орбан зустрінуться перед самітом Європейської політичної спільноти і неформальним самітом лідерів країн ЄС, що відбудуться в Будапешті 7-8 листопада.

У Єлисейському палаці наголосили: під час робочої вечері лідер Франції та угорський премʼєр "обміняються думками щодо різних аспектів двосторонніх відносин, зокрема, в галузі енергетики, оборони і транспорту".

"Цей візит, який відбувається в рамках поточного ротаційного головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, надасть можливість підготувати (два) саміти", - наголошують у повідомленні.

  • Від 1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.
  • 21 жовтня повідомлялось, що країни Європейського Союзу планують відновити дискусії щодо посилення економічних санкцій проти Росії у січні 2025 року, коли головування в блоці перейде до Польщі.
Теги:
Новини
ЄС
Франція
Угорщина
Віктор Орбан
Емманюель Макрон
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