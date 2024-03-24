Макрон розуміє, що за пів року вже може бути пізно відправляти своє військо до України, - журналістка Олекса

Про це вона сказала в тетрі Еспресо.

"Це безпекова ідея, тому що і сам Макрон про це казав, Франція запізнюється на 6-12 місяців у своєму стратегічному мисленні й у прийнятті рішень, він казав теж після зустрічі з Володимиром Зеленським, після міжнародної конференції по Україні, яка відбулася в Єлисейському палаці, що ми всі казали: ні танкам, ні далекобійній зброї, ні протиповітряній обороні, ми завжди виставляли оці червоні лінії, але лише ми, європейці, були тими, хто ці лінії виставляв, Росія жодним чином не пішла на ескалацію з європейськими партнерами безпосередньо після того, як європейські партнери перетнули ці червоні лінії одна за одною", - розповідає журналістка.

Вона нагадала, що у лютому-березні 2022 року допомога розпочалася з касок і спальних мішків, а зараз Франція передає системи протиповітряної оборони та ракети SCALP: "Тому Макрон навчився на своєму власному досвіді й він мислить безпековими поняттями й знає, що через 6-12 місяців можливо вже буде запізно починати говорити про відряджання військ, треба робити це зараз".

Водночас в діях французького президента є й політична складова.

"Дуже важливо все-таки не забувати, що Макрон собою уособлює цього європейського лідера, він хоче ним бути, він вважає законно чи незаконно, що саме він за собою тягне цю європейську ініціативу з допомогою Україні, в той час, як Олаф Шольц дедалі більше і більше розчаровує. Хоча по цифрах Німеччина трошки якби й виграє перед Францією, але може не в стратегічних якихось рішеннях в момент, коли Штати абсолютно здулися і Макрон бере на себе це лідерство і для нього це важливо, бути цим візіонером, який, можливо, приведе Україну до перемоги й він зможе записати собі це у послужний список у 2027 році, коли вже сам не зможе балотуватися", - вважає журналістка.

Олекса нагадала, що 68% французів не погодилися з позицією президента, як і опозиція та європейські партнери.

"Однак він продовжив тягнути цю лінію й останній приклад - це минулої суботи було інтерв'ю в щоденній газеті, де він навіть вжив такий вислів, як "наземні операції" й сказав, що Франція ніколи не стане ініціатором такого підходу чи таких операцій, чи відряджання військ. Однак він не хоче відкидати жодного сценарію й тому буквально тиждень назад знову і Макрон повертається до цієї теми попри те, що вже кілька його міністрів розжували, розтлумачили населенню той факт, що в першу чергу йдеться про не бойові завдання, йдеться про розмінування і так далі, але президент, видно, що цю лінію й далі штовхає", - підсумувала редакторка.