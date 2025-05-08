Макрон у Парижі зустрівся з тимчасовим президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа. Це його перший візит в Європу

Про це пише France 24.

Під час зустрічі Макрон попросив аль-Шараа "захистити всіх сирійців без винятку", пояснивши, що хоча Париж "не дає уроків" іншим країнам, "злочини глибоко шокували друзів Сирії".

Французький лідер закликав главу Сирії затримати та судити винних у насильстві.

Макрон також підтримав "поступове скасування європейських економічних санкцій" проти Сирії, якщо новій владі вдасться стабілізувати ситуацію в країні.

Шараа своєю чергою заявив, що Сирія веде "непрямі переговори" з Ізраїлем з метою зниження напруженості та "спроби стримати ситуацію, щоб вона не вийшла з-під контролю обох сторін".

Читайте також: Ізраїль атакував ціль біля президентського палацу в Сирії

У виданні зазначили, що Франція, яка за колоніальних часів контролювала Сирію, розглядає повалення режиму Асада як можливість посилити свій вплив у близькосхідній країні.

Утім запрошення аль-Шараа до Франції викликало політичні суперечки. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен звинуватила Макрона в проведенні переговорів із "джихадистом".

Очільник правого крила партії "Республіканці" Лоран Вокьє також засудив зустріч, назвавши її "серйозною помилкою". "Ми не вітаємо лідерів, які є колишніми терористами та членами організацій, що хочуть напасти на Францію", - сказав він.

Макрон захистив аль-Шараа від нападок: "Він поклав край режиму, який ми засуджували і проти якого боролися, і він готовий взяти на себе зобов'язання. Перші дії привели до результатів", - сказав французький лідер.