Макрон у Парижі зустрівся з тимчасовим президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа. Це його перший візит в Європу
У середу, 7 травня, президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Єлисейському палаці в Парижі. Це перший візит сирійського лідера до Європи після приходу до влади
Про це пише France 24.
Під час зустрічі Макрон попросив аль-Шараа "захистити всіх сирійців без винятку", пояснивши, що хоча Париж "не дає уроків" іншим країнам, "злочини глибоко шокували друзів Сирії".
Французький лідер закликав главу Сирії затримати та судити винних у насильстві.
Макрон також підтримав "поступове скасування європейських економічних санкцій" проти Сирії, якщо новій владі вдасться стабілізувати ситуацію в країні.
Шараа своєю чергою заявив, що Сирія веде "непрямі переговори" з Ізраїлем з метою зниження напруженості та "спроби стримати ситуацію, щоб вона не вийшла з-під контролю обох сторін".
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У виданні зазначили, що Франція, яка за колоніальних часів контролювала Сирію, розглядає повалення режиму Асада як можливість посилити свій вплив у близькосхідній країні.
Утім запрошення аль-Шараа до Франції викликало політичні суперечки. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен звинуватила Макрона в проведенні переговорів із "джихадистом".
Очільник правого крила партії "Республіканці" Лоран Вокьє також засудив зустріч, назвавши її "серйозною помилкою". "Ми не вітаємо лідерів, які є колишніми терористами та членами організацій, що хочуть напасти на Францію", - сказав він.
Макрон захистив аль-Шараа від нападок: "Він поклав край режиму, який ми засуджували і проти якого боролися, і він готовий взяти на себе зобов'язання. Перші дії привели до результатів", - сказав французький лідер.
- Армія оборони Ізраїлю в п'ятницю, 2 травня, атакувала військову інфраструктуру в сирійських містах.
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