Макрон відкинув заклики до відставки, звинувативши опозицію у розпалюванні нестабільності в країні

Про це повідомляє The Guardian.

Президент Франції Емманюель Макрон відкинув заклики опозиції піти у відставку та звинуватив конкурентні політичні сили у розпалюванні нестабільності на тлі найгіршої політичної кризи за останні десятиліття.

"Багато з тих, хто розпалював розбіжності та спекуляції, не досягли потрібного рівня. Вони несуть повну відповідальність за цей хаос", – заявив Макрон, прибувши до Єгипту для участі в саміті щодо Гази.

Кризу загострила нестабільність уряду. Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню сформував новий кабінет після того, як перший уряд розпався менш ніж через добу через критику щодо відсутності "свіжих облич". До нового складу увійшли Жан-П’єр Фаранду, колишній керівник державної залізниці SNCF, на посаді міністра праці, та Лоран Нуньєс, колишній начальник поліції Парижа, на посаді міністра внутрішніх справ.

Парламент Франції залишається розділеним між трьома блоками – лівим, ультраправим та центристським – без чіткої більшості, що ускладнює проходження ключових законопроєктів. Ліва "Непорочна Франція" та ультраправа "Національне об’єднання" планують внести пропозиції щодо вотуму недовіри, тоді як соціалісти чекають на виступ Лекорню, перш ніж ухвалювати рішення.

Головним завданням нового уряду стане ухвалення бюджету на 2026 рік зі скороченням державних витрат. "Ми повинні дати цій країні бюджет, інакше прямуємо до катастрофи", – наголосив новий міністр зовнішньої торгівлі Ніколя Форіссьє.

Макрон підкреслив, що його пріоритет – стабільність країни, і відмовився коментувати можливість дострокових виборів чи розпуску парламенту. Прем’єр Лекорню виступить зі своєю першою ключовою промовою перед парламентом 14 жовтня, щоб представити план дій нового уряду та подолати політичну кризу.