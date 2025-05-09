Макрон запевнив, що Франція розгорне свої війська у Польщі в разі агресії РФ
Президент Франції Емманюель Макрон 9 травня пообіцяв, що у разі російської агресії проти Польщі Франція готова оперативно розгорнути свої війська на польській території
Про це повідомляє Укріфнорм.
Емманюель Макрон на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском запевнив, що Франція зможе швидко розгорнути свої війська в Польщі у разі російської агресії.
"Рішення, які Франція може ухвалювати відповідно до своєї Конституції, організація наших збройних сил, постійні інвестиції, які ми здійснюємо, а також якість особового складу й командування — усе це дозволяє мені без жодного сумніву сказати, що так, таке розгортання є можливим у разі агресії", - зазначив він.
Як підтвердження готовності французької армії, Макрон згадав, що французькі війська прибули до Румунії вже через п'ять днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
"Жодна інша європейська країна не змогла зробити це так швидко й у такому обсязі. Отже, ми маємо цю спроможність, і вона, безумовно, буде залучена, якщо агресія справді відбудеться", - наголосив він.
- 9 травня Емманюель Макрон підтвердив, що 10 травня в Києві пройде зустріч Коаліції охочих у змішаному форматі, і деякі лідери доєднаються онлайн.
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