Макрон запевнив, що Франція розгорне свої війська у Польщі в разі агресії РФ

Про це повідомляє Укріфнорм.

Емманюель Макрон на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском запевнив, що Франція зможе швидко розгорнути свої війська в Польщі у разі російської агресії.

"Рішення, які Франція може ухвалювати відповідно до своєї Конституції, організація наших збройних сил, постійні інвестиції, які ми здійснюємо, а також якість особового складу й командування — усе це дозволяє мені без жодного сумніву сказати, що так, таке розгортання є можливим у разі агресії", - зазначив він.

Як підтвердження готовності французької армії, Макрон згадав, що французькі війська прибули до Румунії вже через п'ять днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Жодна інша європейська країна не змогла зробити це так швидко й у такому обсязі. Отже, ми маємо цю спроможність, і вона, безумовно, буде залучена, якщо агресія справді відбудеться", - наголосив він.