Зеленський та лідери Коаліції охочих повідомили Трампу: Україна готова до повного припинення вогню з понеділка, 12 травня

Відомо, що зранку до української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як повідомляло Суспільне, європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню", - написав Андрій Єрмак у себе в telegram.

Також керівник Офісу президента оприлюднив відео з прибуттям європейських лідерів до української столиці.

"У мене буде три меседжі", - Макрон

По приїзду до України французький лідер Емманюель Макрон у соцмережі X оприлюднив "три меседжі", із якими прибув на зустріч.

"По-перше – мир"

Як наголосив Макрон, "справедливий і тривалий мир починається з повного і безумовного припинення вогню".

"Це – пропозиція, яку ми просуваємо разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її ще 11 березня. Росія ж вагається, висуває умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну.Якщо Москва й далі блокуватиме ініціативу, ми посилимо тиск – як європейці й у тісній координації зі США. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок. Наша єдність – наша сила. І це теж сенс цієї поїздки: усі ми прагнемо миру!", - зазначив французький лідер.

"По-друге – суверенітет"

Макрон наголосив, що майбутня мирна угода повинна гарантувати безпеку України.

"Саме над цим ми працювали під час зустрічей у Парижі, Лондоні й сьогодні в Києві. Ми рухаємося разом", - додав президент Франції.

"Майбутнє"

Французький лідер підкреслив, що "Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо".

"Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна – це наш горизонт. Історія спостерігає за нами", - резюмував Макрон.

Більше про зустріч Коаліції охочих у Києві

Попередньо президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що зустріч Коаліції охочих відбудеться в Києві 10 травня в гібридному форматі. Про це написало видання The Guardian.

Зазначалося, що через безпекові міркування частина лідерів візьме участь у заході особисто, а решта – онлайн.

"Я поїду туди (в Україну, – ред.) у відповідний час. З цілої низки цілком зрозумілих причин про це рідко говорять заздалегідь", - сказав Макрон.

Вночі 10 травня Макрон опублікував фото з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

У підписі він продублював французькою, англійською, німецькою та польською фразу: "У дорозі до Києва. Для України, для Європи".

En route pour Kyiv.

Pour l’Ukraine, pour l’Europe.



On our way to Kyiv.

For Ukraine, for Europe.



Auf dem Weg nach Kyjiw.

Für die Ukraine, für Europa.



W drodze do Kijowa.

Dla Ukrainy, dla Europy. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025

Дзвінок Трампу

Згодом голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

Сибіга наголосив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня 2025 року.

"Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", - додав український міністр.