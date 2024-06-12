Маск відмовився від позову проти OpenAI та її гендиректора Альтмана
Американський бізнесмен Ілон Маск вирішив відкликати свій позов проти OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана, у якому він звинувачував компанію в порушенні контракту і відході від місії створення штучного інтелекту на благо людства
Про це пише The Verge.
Зазначається, що справу було закрито без упередження, що дозволило Маску подати позов знову.
Американський мільярдер відкликав свій позов, поданий у лютому до суду штату Каліфорнія, лише за день до запланованого слухання. Під час нього суддя мав розглянути прохання OpenAI про закриття справи.
Це сталося через день після того, як Маск пригрозив заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо компанія інтегрує технологію OpenAI в iPhone і Mac на рівні ОС.
У своєму позові Ілон Маск стверджував, що OpenAI порушила угоду, досягнуту з ним та іншими членами-засновниками. Вони зобов’язалися зробити OpenAI некомерційною організацією та зберегти її технологію з відкритим кодом.
За словами Нілая Пателя з The Verge, позов Маска мав кілька проблем, зокрема "засновницька угода", але такої установчої угоди немає як доказу. У претензії про порушення контракту визнається, що "засновницька угода - це в основному атмосфера, яку всі вловили в деяких електронних листах".
OpenAI спростувала заяви Маска незабаром після подання позову. Компанія наголосила, що мільярдер прагне отримати абсолютний контроль над компанією шляхом її злиття з Tesla. У повідомленні додали, що з Маском "узгодженості взагалі немає".
- Нагадаємо, 1 березня Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її виконавчого директора Сема Альтмана через те, що компанія, за його словами, відмовилася від своєї початкової місії - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку.
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