Маск заявив, що заборонить використовувати у своїх компаніях ґаджети Apple з інтегрованим ШІ

Про це Маск написав у соцмережі X.

"Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприпустиме порушення безпеки. А відвідувачам доведеться залишати свої пристрої Apple на вході, де вони будуть зберігатися в клітці Фарадея", – написав Маск.

Після запуску чатбота ChatGPT восени 2022 року Ілон Маск неодноразово відзначався критикою швидкого впровадження штучного інтелекту. Проте згодом створив компанію xAI, яка також узялася за розробку моделей штучного інтелекту.