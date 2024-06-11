Маск заявив, що заборонить використовувати у своїх компаніях ґаджети Apple з інтегрованим ШІ
Американський мільярдер Ілон Маск обіцяє заборонити використовувати у своїх компаніях пристрої Apple, якщо в них буде інтегровано на рівні операційної системи технології штучного інтелекту
Про це Маск написав у соцмережі X.
"Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприпустиме порушення безпеки. А відвідувачам доведеться залишати свої пристрої Apple на вході, де вони будуть зберігатися в клітці Фарадея", – написав Маск.
Після запуску чатбота ChatGPT восени 2022 року Ілон Маск неодноразово відзначався критикою швидкого впровадження штучного інтелекту. Проте згодом створив компанію xAI, яка також узялася за розробку моделей штучного інтелекту.
- Нещодавно стало відомо, що корпорація Apple підписала угоду щодо інтеграції ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone.
- У понеділок, 10 червня, представляючи нову систему штучного інтелекту Apple Intelligence, компанія оголосила, що клієнти зможуть використовувати чат-бот OpenAI ChatGPT через Siri, свого цифрового помічника. Також Apple заявила, що інтеграція ChatGPT буде доступна згодом цього року в операційних системах iPhone, iPad і комп’ютерів Mac. У Apple запевнили, що буде вжито відповідних запобіжних заходів, а дані користувачів не відстежуватимуться.
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