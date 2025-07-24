Майбутній президент Польщі Навроцький каже, що не поспішає зустрітися з Туском, бо він "найгірший премʼєр"
Обраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вважає главу уряду Дональда Туска найгіршим премʼєр-міністром з 1989 року та не поспішає зустрітися з ним
Про це пише Polsat News.
Навроцький підкреслив, що не виключає зустрічі з Туском, але й не поспішає з нею.
"Я думаю, що така зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском - з яким ми вже зустрічалися в раді національної безпеки - буде необхідною. Тож, звичайно, я не виключаю такої зустрічі, хоча ви також не можете бути здивовані тим, що я зовсім не поспішаю на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском, якого я послідовно вважаю найгіршим прем'єр-міністром після 1989 року", – заявив він.
Водночас Навроцький додав, що поляки очікують співпраці президента та премʼєра з важливих питань для нації.
- Обраний президент Кароль Навроцький виголосить свою присягу 6 серпня.
- 23 липня Дональд Туск оголосив новий склад уряду із 21 міністром.
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