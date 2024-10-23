"Мають на це право": генсек НАТО Рютте прокоментував участь Туреччини в саміті БРІКС у РФ
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що участь Туреччини в саміті БРІКС в російській Казані не впливає на її відданість зобов’язанням як члена Альянсу
Про це повідомляє "Європейська правда".
Рютте підкреслив, що Туреччина є "дуже важливим союзником Альянсу", зокрема має одні з найкраще оснащених збройних сил у НАТО та робить суттєвий внесок в операції Альянсу.
Він зауважив, що в Альянсі, який є демократичним і складається з 32 країн, завжди будуть дебати "про те чи інше".
"Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з деякими партнерами з БРІКС. Вони мають на це суверенне право, що може час від часу призводити до дебатів на двосторонньому рівні або в межах НАТО", – додав Рютте.
Він висловив "абсолютне переконання", що НАТО є вкрай популярним в Туреччині, а Туреччина "дуже популярна в НАТО".
- У вівторок, 22 жовтня, у російській Казані пройшов перший день саміту БРІКС, куди зокрема приїхали генсек ООН Антоніу Гуттереш, лідер КНР Сі Цзіньпін і премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді. Також на саміт прибули президент Венесуели Ніколас Мадуро й президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас.
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