"Мають на це право": генсек НАТО Рютте прокоментував участь Туреччини в саміті БРІКС у РФ

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рютте підкреслив, що Туреччина є "дуже важливим союзником Альянсу", зокрема має одні з найкраще оснащених збройних сил у НАТО та робить суттєвий внесок в операції Альянсу.

Він зауважив, що в Альянсі, який є демократичним і складається з 32 країн, завжди будуть дебати "про те чи інше".

"Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з деякими партнерами з БРІКС. Вони мають на це суверенне право, що може час від часу призводити до дебатів на двосторонньому рівні або в межах НАТО", – додав Рютте.

Він висловив "абсолютне переконання", що НАТО є вкрай популярним в Туреччині, а Туреччина "дуже популярна в НАТО".

У вівторок, 22 жовтня, у російській Казані пройшов перший день саміту БРІКС, куди зокрема приїхали генсек ООН Антоніу Гуттереш, лідер КНР Сі Цзіньпін і премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді. Також на саміт прибули президент Венесуели Ніколас Мадуро й президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас.



