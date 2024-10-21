McDonald’s виступив із заявою після появи Трампа за стійкою ресторану в Пенсильванії
Ексочільник Білого дому Дональд Трамп попрацював у McDonald’s у межах своєї передвиборчої кампанії. Після цього мережа закладів швидкого харчування заявила, що не підтримує кандидатів у президенти США
Про це повідомляє Bloomberg.
Кандидат від республіканців попрацював у McDonald’s в одному з ключових штатів для виборів - у Пенсильванії. Трамп одягнув уніформу й готував їжу, обсмажував картоплю й видавав замовлення для клієнтів-водіїв. Зазначено, що це він зробив у відповідь на повідомлення кандидатки від республіканців Камали Гарріс, яка розповідала, що мала такий підробіток у студентські роки.
Після цього McDonald’s заявив, що не підтримує жодного кандидата у президенти США.
"McDonald's не підтримує кандидатів на виборну посаду... Ми не червоні чи сині — ми золоті", - зазначила мережа.
Водночас McDonald’s пояснив, що отримав запит про "бажання Трампа відвідати ресторан у Пенсільванії".
"Дізнавшись про прохання колишнього президента, ми підійшли до нього через призму наших основних цінностей: ми відкриваємо наші двері для всіх", - зазначила корпорація.
Також McDonald's додав, що франчайзі, які керують та володіють понад 95% ресторанів у Штатах, самі запросили Гарріс та її кандидата у віцепрезиденти Тіма Волца відвідати мережу.
У неділю, 20 жовтня, колишній президент США Дональд Трамп вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріса у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.
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