McDonald’s виступив із заявою після появи Трампа за стійкою ресторану в Пенсильванії

Про це повідомляє Bloomberg.



Кандидат від республіканців попрацював у McDonald’s в одному з ключових штатів для виборів - у Пенсильванії. Трамп одягнув уніформу й готував їжу, обсмажував картоплю й видавав замовлення для клієнтів-водіїв. Зазначено, що це він зробив у відповідь на повідомлення кандидатки від республіканців Камали Гарріс, яка розповідала, що мала такий підробіток у студентські роки.



Після цього McDonald’s заявив, що не підтримує жодного кандидата у президенти США.



"McDonald's не підтримує кандидатів на виборну посаду... Ми не червоні чи сині — ми золоті", - зазначила мережа.



Водночас McDonald’s пояснив, що отримав запит про "бажання Трампа відвідати ресторан у Пенсільванії".



"Дізнавшись про прохання колишнього президента, ми підійшли до нього через призму наших основних цінностей: ми відкриваємо наші двері для всіх", - зазначила корпорація.



Також McDonald's додав, що франчайзі, які керують та володіють понад 95% ресторанів у Штатах, самі запросили Гарріс та її кандидата у віцепрезиденти Тіма Волца відвідати мережу.