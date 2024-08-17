Медики Індії оголосили загальнонаціональний страйк після того, як у лікарні Калькутти зґвалтували й убили їхню колегу

Про це повідомляє The Times of India.

Страйк розпочався у вівторок вранці на знак солідарності з загальнонаціональною агітацією після зґвалтування і вбивства аспірантки в медичному коледжі й лікарні RG Kar в Калькутті 9 серпня.

У зв'язку з цим IMA оголосила про 24-годинне припинення надання послуг усіма лікарями сучасної медицини країни, незалежно від сектору та місця роботи.

"Всі основні послуги будуть працювати, а постраждалі обслуговуватимуться персоналом", - йдеться в заяві IMA.



Крім того, згідно з повідомленням, під час страйку будуть зачинені звичайні амбулаторні відділення, а планові операції будуть відкладені.

"Через інцидент, що стався в Західній Бенгалії, безпека медичного персоналу викликає занепокоєння. Йдеться не лише про медичне братство лікарів і медсестер. Це загальнонаціональна проблема. Це питання безпеки суспільства. Це питання, яке стосується кожного. Широка громадськість також схвильована", - зазначив член профспілки Кірен Ріджу.



Мітингувальники закликають до комплексної реформи умов праці та життя лікарів. Це буде вирішення проблеми 36-годинної робочої зміни, на якій перебувала загибла, а також відсутності безпечних місць для відпочинку.

Організація також вимагає ретельного і професійного розслідування злочину в конкретні терміни, а також здійснення правосуддя.

У відповідь на страйки лікарів міністерство охорони здоров'я Індії запевнило, що створить комітет, який запропонує всі можливі заходи для забезпечення безпеки медичних працівників.

Міністерство попросило лікарів-агітаторів повернутися до виконання своїх обов'язків в інтересах суспільства та з огляду на зростання кількості випадків захворювання на лихоманку денге та малярію.

Подібні протести спалахнули по всьому світу, від Таймс-сквер у Нью-Йорку до Канади, Великої Британії, Німеччини та Бангладеш, на знак солідарності з людьми в Калькутті, які вимагають справедливості для жертви зґвалтування та вбивства Р. Г. Кара. Демонстрації проходять по всьому світу.