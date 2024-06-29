Вплинуло на 20 000 пасажирів: у Канаді через страйк скасували 150 авіарейсів
Канадська авіакомпанія WestJet заявила про скасування щонайменше 150 рейсів, якими мали летіти 20 000 пасажирів, починаючи з суботи, 29 червня, після того, як профспілка працівників технічного обслуговування оголосила про початок страйку
Про це повідомляє Associated Press.
Профспілка авіамеханіків заявила, що страйк розпочався у п'ятницю ввечері, 28 червня, у відповідь на "небажання авіакомпанії вести переговори з профспілкою", після того, напередодні федеральний уряд видав міністерський наказ про обов'язковість арбітражу.
Це сталося після двох тижнів бурхливих переговорів з профспілкою про нову угоду.
Як зазначили в WestJet, у четвер профспілка "підтвердила, що вони будуть дотримуватися вказівок", й, відповідно, страйк або локаут не мав відбутися".
Страйк, який зачепив міжнародні та внутрішні рейси, відбувається під час довгих вихідних, що припадають на День Канади.
Компанія WestJet заявила, що вона "вкрай обурена" і вимагатиме від профспілки повної відповідальності за спричинений стрес та збитки.
В оновленій інформації для своїх членів профспілковий переговорний комітет послався на наказ Канадської ради з промислових відносин, який прямо не забороняє будь-які страйки або локаути, поки трибунал проводить арбітражний розгляд.
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