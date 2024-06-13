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Після погроз судом від власника авіакомпанії EasyJet гурт Easy Life перейменували на Hard Life 

13 червня, 2024 четвер
17:14
Культура

Британський музичний гурт Easy Life змінив назву на Hard Life після погрози судовим позовом з боку компанії EasyGroup, що є власником бренду Easy

Зміст

Про це пише ВВС.

Британський інді-гурт Easy Life минулого року повідомив, що компанія EasyGroup подала на них до суду через те, що їхні назви занадто схожі. Тепер музиканти вирішили змінити назву свого бенду. Вони оголосили, що тепер називаються Hard Life та випустили новий сингл Tears.

"Ми відчували злість і безсилля. Але якщо наше ім'я так сильно на них впливає, я від нього відмовлюся, тому що воно того не варте", - сказав фронтмен гурту Мюррей Матраверс.

Станом на 2024 рік EasyGroup налічує понад 200 бізнес-підприємств і вебсайтів під брендом Easy у різноманітних секторах, зокрема EasyJet і EasyBus. EasyGroup заявила, що було б несправедливо дозволити гурту використовувати бренд Easy без виплати роялті.

Суперечка між компанією і музикантами сталася після того, як гурт рекламував свій тур Life's a Beach у 2021 та 2022 роках, зобразивши на афіші літак у помаранчевих кольорах EasyJet, але замість назви авіакомпанії розмістивши назву гурту.

У своєму позові, поданому до Високого суду, EasyGroup також стверджувала, що група виготовила футболки з їхнім іменем у фірмовому стилі компанії, а їхній вебсайт порушив право на торговельну марку через схожість із брендом EasyJet.

EasyGroup заявила, що інші компанії платили за використання її бренду.

"Ми не можемо дозволити іншим просто використовувати його безплатно, безплатно і за безцінь. Це було б несправедливо", — сказав тоді речник компанії.

У жовтні група заявила, що збирається припинити використання назви Easy Life через юридичну погрозу, і зіграло своє останнє шоу під старою назвою 13 жовтня.

В інтерв’ю Матраверс сказав, що суперечка була "найдивнішою, найнереалістичнішою подією", яка з ним траплялася.

"Це абсолютно божевільно. Очевидно, ми не почали займатися музикою, щоб боротися з величезними корпораціями в судових битвах. Ім'я нічого не змінює - воно не змінює того, ким я є як митець", - додав музикант.
 

Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
скандал
Велика Британiя
Авіація
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