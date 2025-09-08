Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Меланія Трамп вирішила бути першою леді на своїх правах, - політична психологиня Вострова
Ексклюзив

Меланія Трамп вирішила бути першою леді на своїх правах, - політична психологиня Вострова

Євген Козярін
8 вересня, 2025 понедiлок
16:10
Світ

Меланія Трамп самостійна, демонструє сильну позицію, але вона є пристосуванкою. Вона не відмовилась, вона не розлучилася з Трампом. Вона вирішила використовувати свій статус для власного збагачення

Зміст

Про це заявила політична психологиня Олена Вострова в програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.

"Я, коли читала і дивилася експертів, які досліджують сім'ю Трампів, і досліджують перших леді, їхнє життя, їхні кар'єри, говорять про те, що скоріше за все, Меланія Трамп і Дональд Трамп разом не живуть. Щоб так впливати на нього, як ми мріємо, треба жити хоча б разом. Її немає в Білому домі", - сказала Вострова.

Вона нагадала, що в першу каденцію вона рідко там з'являлася. 

"І це був її протест, тому що її поламала і дуже травмувала - от ця вся історія з секс-скандалами чоловіка. Тоді вона не говорила, вона не була голосною, але вона почала одягатися. Як людина, яка належить до світу моди, вона своїм одягом багато що говорила. І у другій каденції, якщо ви пам'ятаєте її інавгураційний аутфіт, оцей лук, її одяг, він всіх вразив. По-перше, вона була дуже строгою", - заявила політична психологиня.

Вострова сказала, що Меланія Трамп американцям, по суті, протранслювала, як вона цінує свої кордони.

"Її така позиція, не слідувати традиціям Білого дому - це певний протест, тому що вона вирішила бути першою леді на своїх правах. І коли Трамп нагнувся, щоб її поцілувати, в цей момент, ви ж пам'ятаєте, він не зміг досягнути її щоки, тому що там був кордон. І я пам'ятаю його вираз обличчя розчарованого чоловіка, якого відкинули публічно на весь світ. Йому це було дуже неприємно. І в нього було обличчя таке похмуре, зсунулися губи і потім він зробив оцю свою фірмову усмішку, яка викрила те, що він був дуже вразливий в цей момент. А всім американцям вона дала сигнал: "Я буду першою леді на моїх правах", - додала вона.

На думку психологині, це буде леді на півобличчя - "тобто я буду закочувати очі, я там буду якісь емоції проявляти, але ви цього не побачите".

"І власне в перші дні, перший місяць керування Трампом країною, американці почали питати: "А де наша перша леді? Чому Трамп став ньюзмейкером номер один у світі, а перша леді вирізнилася і виділилася тим, що її не видно, вона невидима" Тоді там почали її на якісь офіційні запрошувати заходи. І вона теж в інтерв'ю сказала: "Якщо потрібно буде, я буду на якихось заходах. Якщо ні, я займаюся своїми справами, я незалежна, автономна і те, що називається detach, тобто відсторонена", - зазначила Вострова.

Психологиня додала, що вона як від Трампа відсторонена, так і від цієї всієї діяльності першої леді. 

"Вона самостійна, демонструє таку сильну доволі позицію, але вона є пристосуванкою також. Тобто їй подобається її роль. Вона не відмовилась, вона не розлучилася з Трампом. Вона вирішила використовувати свій статус для власного збагачення", - підсумувала вона.

Дональд Трамп
США
Світ і ми з Євгеном Магдою
