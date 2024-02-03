"Менше розмов - більше дій": Канада може передати Україні ракети CRV7
Канада може передати Україні ракети класу "повітря-земля" CRV7, які вона планувала утилізувати
Про це пише CBC.
Зазначається, що ракети класу "повітря-земля" CRV7 калібру 70 мм призначені для ударів по наземних цілях. Вони були розроблені у 1980-х роках, а на початку 2000-х були зняті з озброєння. Міністерство оборони Канади має 83 303 таких ракет, хоча деякі з них вже не мають боєголовок.
Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр заявив, що, на його думку, краще віддати ракети Києву, ніж утилізувати.
"Настав час менше розмов і більше дій. Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброю слід передати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету", - сказав Пуальєвр.
- Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка налічує 28 країн-учасниць.
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