"Менше розмов - більше дій": Канада може передати Україні ракети CRV7

Про це пише CBC.

Зазначається, що ракети класу "повітря-земля" CRV7 калібру 70 мм призначені для ударів по наземних цілях. Вони були розроблені у 1980-х роках, а на початку 2000-х були зняті з озброєння. Міністерство оборони Канади має 83 303 таких ракет, хоча деякі з них вже не мають боєголовок.

Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр заявив, що, на його думку, краще віддати ракети Києву, ніж утилізувати.

"Настав час менше розмов і більше дій. Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброю слід передати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету", - сказав Пуальєвр.