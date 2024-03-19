Мера Нью-Йорка звинуватили у сексуальному домаганні, вчиненому в 1993 році
Колишня співробітниця мерії Нью-Йорка подала позов до суду проти мера Еріка Адамса і звинуватила його в сексуальному домаганні, вчиненому в 1993 році, коли вони обидва працювали в муніципальному управлінні транспортної поліції
Про це повідомляє Reuters.
У 26-сторінковій скарзі, поданій до суду штату Нью-Йорк на Мангеттені, Лорна Біч-Матура стверджувала, що Адамс, який тоді працював транспортним офіцером, напав на неї у своїй машині після того, як пообіцяв їй підвезти додому, щоб обговорити її кар’єру.
У позові йдеться, що Адамс погодився допомогти колезі отримати підвищення на роботі та запропонував одного вечора відвезти її додому, щоб обговорити це питання, але натомість відвіз її на затемнену вільну ділянку, де вимагав сексуальних послуг в обмін на свою допомогу.
За словами Біч-Матури, вона відсмикнула руку, яку чоловік силоміць поклав на свої оголені геніталії. Потім він буцімто почав мастурбувати на неї, а далі висадив її на станції метро.
Скаржниця додала, що Адамс "у помсту за відмову від його сексуальних вимог" добився переведення її в інший відділ, звідки вона була змушена звільнитися під час скорочення штату.
Жінка стверджує, що вона довіряла Адамсу і шукала його допомоги через те, що він тоді був офіцером поліції та лідером Асоціації опікунів поліції Нью-Йорка, братської групи, яка виступає за рівність і справедливе ставлення до темношкірих працівників.
Працюючи в транспортному управлінні, Біч-Матура нібито неодноразово стикалася з сексуальними домаганнями та дискримінацією.
Позов було подано відповідно до закону Нью-Йорка, що дозволяє обвинуваченим подавати до суду за ймовірне давнє сексуальне насильство, навіть якщо термін давності минув.
Водночас мер Нью-Йорка категорично заперечив звинувачення в заяві міських юристів.
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