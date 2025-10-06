Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною

Про це повідомляє Reuters.

За словами Фрідріха Мерца, частота вторгнень у повітряний простір Європи була безпрецедентною навіть порівняно з часами "холодної війни".

"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія", – сказав німецький канцлер.

Водночас Мерц додав, що жоден із безпілотників не був з бойовою частиною. Усі вони нібито здійснювали лише розвідувальні польоти.