Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія може бути причетною до БПЛА, які фіксували у повітряному просторі країни
Про це повідомляє Reuters.
За словами Фрідріха Мерца, частота вторгнень у повітряний простір Європи була безпрецедентною навіть порівняно з часами "холодної війни".
"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія", – сказав німецький канцлер.
Водночас Мерц додав, що жоден із безпілотників не був з бойовою частиною. Усі вони нібито здійснювали лише розвідувальні польоти.
