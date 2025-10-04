У Німеччині над аеропортом Франкфурта зафіксували невідомий дрон: підозрюваного у запуску затримали

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За інформацією Bild, вранці 3 жовтня поблизу аеропорту Франкфурт-на-Майні зафіксували невідомий безпілотник. Дрон оперативно приземлили в зоні, забороненій для польотів, тому інцидент не спричинив затримок чи скасувань рейсів.

Наступного дня правоохоронці затримали 41-річного чоловіка з Хорватії, якого підозрюють в запуску БПЛА. Йому інкримінують адміністративне правопорушення, за яке передбачено штраф. Представник поліції повідомив dpa, що жодних підтверджень його зв’язку з Росією наразі немає.

Правоохоронець додав, що останнім часом недорогі цивільні дрони часто використовуються для нелегальної зйомки над стратегічними об’єктами, такими як в’язниці, аеропорти чи військові бази.