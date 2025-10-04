У Німеччині над аеропортом Франкфурта зафіксували невідомий дрон: підозрюваного у запуску затримали
У суботу, 4 жовтня, у Франкфурті-на-Майні поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у запуску дрона поблизу місцевого аеропорту
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За інформацією Bild, вранці 3 жовтня поблизу аеропорту Франкфурт-на-Майні зафіксували невідомий безпілотник. Дрон оперативно приземлили в зоні, забороненій для польотів, тому інцидент не спричинив затримок чи скасувань рейсів.
Наступного дня правоохоронці затримали 41-річного чоловіка з Хорватії, якого підозрюють в запуску БПЛА. Йому інкримінують адміністративне правопорушення, за яке передбачено штраф. Представник поліції повідомив dpa, що жодних підтверджень його зв’язку з Росією наразі немає.
Правоохоронець додав, що останнім часом недорогі цивільні дрони часто використовуються для нелегальної зйомки над стратегічними об’єктами, такими як в’язниці, аеропорти чи військові бази.
- 2 жовтня ввечері над Мюнхеном помітили невідомі безпілотники, через що в роботі місцевого аеропорту, одного з головних у Німеччині, виникли масові перебої у роботі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе