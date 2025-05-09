Мерц провів телефонну розмову із Трампом: говорили про Україну
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц увечері 8 травня провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, сторони домовилися тісно співпрацювати з метою припинення війни в Україні
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті канцлера.
"Федеральний канцлер підтримав заклик президента до швидкого припинення вбивств в Україні. Росія повинна погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Трамп заявив, що буде рішуче підтримувати зусилля Німеччини разом з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами, спрямовані на досягнення тривалого миру", - зазначається у повідомленні.
Окрім цього, Трамп і Мерц домовилися швидко вирішити торговельні суперечки та оголосили про взаємні візити до США та Німеччини.
Трамп привітав Мерца з інавгурацією, а Мерц запевнив американського лідера, що через 80 років після закінчення Другої світової війни США залишаються незамінним другом і партнером Німеччини.
- Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц розкритикував підтримку AfD з боку США й зазначив, що матиме відверту розмову з Трампом.
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