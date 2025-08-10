Межа компромісу для Трампа зовсім інша, ніж для нас в Україні, - російський опозиціонер Пономарьов

Таку думку висловив російський опозиційний політик, депутат держдуми РФ (2007-2016) Ілля Пономарьов в етері Еспресо.

"Я тут на 100% впевнений, що Трамп не скаже Путіну: "Забирай собі всю Україну, це твоє". Ось в цьому я впевнений на 100%, що цього не відбудеться. Але там межа компромісу для Трампа зовсім інша, ніж для нас в Україні. І Трампу повністю байдуже, де буде лінія зіткнення, де будуть кордони. Йому головне, щоб припинилася війна. І щоб Україна не програла цю війну, щоб був певний компроміс. А який буде цей компроміс? Йому повністю байдуже. І це величезний фактор небезпеки. Ми вже говорили, що є такий сценарій великого обміну. І потім там це виглядало, що його кудись прибрали. Я постійно нагадував про те, що цей сценарій існує. Ну ось зараз він постав знову", - сказав він.

Ілля Пономарьов нагадав, що це сценарій, за якого українські військові виходить із підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, натомість росіяни залишають території Херсонської, Запорізької, Сумської, Миколаївської та Харківської областей.

"Нагадаю, що це сценарій, коли українська армія виходить зі ще вільних територій Донецької області. Ну і там трошечки є залишок Луганської. А російська армія звільняє Херсонщину, Запоріжжя, та шматочки Сумської, Миколаївської та Харківської областей. І з погляду раціонального це для України дуже вигідна угода, бо Україна повертає набагато більше територій за площею, ніж вона втратила. Потім у Донецьку ці території, все одно там дуже зруйнована інфраструктура, люди, які позитивно налаштовані до України, переважно виїхали з цих територій, а Херсонщина та Запоріжжя, там ситуація зовсім інша. Там і інфраструктура ціла, і люди лояльні (до України, - ред.) під окупацією, яких треба буде врятувати, і все таке інше. Але я не можу уявити собі президента Зеленського, який погодиться з таким з таким компромісом. А це дуже ймовірно, що Трамп скаже, що: "Ось там беріть, а якщо ти не задоволений, то я пішов і просто тоді припиняю будь-яку підтримку України", - додав російський опозиціонер.