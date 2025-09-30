"Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на базі морської піхоти у Вірджинії.

"Рік тому ми були мертвою країною, країною, яка котилася до пекла... Мертвою скрізь – від імміграції до військового (контексту), ми не мали зброї, ми віддали все Україні, у нас нічого не було", – заявив він.

Водночас Трамп додав, що тепер країни НАТО за його вимогою виділяють 5% ВВП на військові витрати.