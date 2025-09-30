"Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї
Американський президент Дональд Трамп заявив, що рік тому Штати "віддали все Україні" і самі залишилися без зброї
Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на базі морської піхоти у Вірджинії.
"Рік тому ми були мертвою країною, країною, яка котилася до пекла... Мертвою скрізь – від імміграції до військового (контексту), ми не мали зброї, ми віддали все Україні, у нас нічого не було", – заявив він.
Водночас Трамп додав, що тепер країни НАТО за його вимогою виділяють 5% ВВП на військові витрати.
- Напередодні спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе