Головна Світ "Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї

"Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї

Дар'я Куркіна
30 вересня, 2025 вiвторок
17:42
Світ Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що рік тому Штати "віддали все Україні" і самі залишилися без зброї

Зміст

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на базі морської піхоти у Вірджинії.

"Рік тому ми були мертвою країною, країною, яка котилася до пекла... Мертвою скрізь – від імміграції до військового (контексту), ми не мали зброї, ми віддали все Україні, у нас нічого не було", – заявив він.

Водночас Трамп додав, що тепер країни НАТО за його вимогою виділяють 5% ВВП на військові витрати.

  • Напередодні спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю.
