"Ми не допустимо цього": Шольц заявив, що не дозволить демілітаризувати Україну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично заперечив можливість укладення одноосібних угод між США та Росією, підкресливши важливість участі європейських країн у цьому процесі
Про це повідомляє N-TV.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув можливість досягнення одноосібних угод між США та Росією, заявивши, що Європа також має брати участь
Коментуючи недавні заяви США про те, що європейські країни не були залучені до переговорів, Шольц зазначив, що не дозволить цьому статися.
"Ми не допустимо цього як європейці, - наголосив він. - Ми також не дозволимо нікому погодитися з тим, що Україна має бути демілітаризована".
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Канцлер додав, що без участі європейських країн неможливо говорити про гарантії безпеки.
"Без нас нічого не вийде. Звичайно, ми маємо право голосу", - підкреслив Шольц.
Крім того, він висловив упевненість, що США також залишаться відданими підтримці України.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та європейські країни будуть запрошені до переговорів про закінчення війни між Росією та Україною.
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