"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що з огляду на збільшення кількості гібридних атак на мережі та інфраструктуру, у ФРН вже не можна говорити про мир
Про це повідомляє Handelsblatt.
"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - заявив Мерц підприємцям на саміті Schwarz Ecosystem Summit у Берліні.
Хоча канцлер не назвав винних, він перерахував увесь спектр ворожих дій, які його турбують.
"Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені (чеченського активіста співробітником російської ГРУ – ред.), масові погрози окремим представникам громадськості не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Акти саботажу, щодня. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки. Гадаю, майже кожен другий у цій залі вже бодай раз стикався з тим, що його мережі та інфраструктура ставали об’єктом атак", - сказав Мерц.
- Нагадаємо 19 вересня кібератака, спрямована на системи реєстрації та посадки, порушила повітряний рух та спричинила затримки в деяких провідних аеропортах Європи. Зокрема, вона вплинула й на берлінський аеропорт Бранденбург.
