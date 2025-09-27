"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - Мерц

Про це повідомляє Handelsblatt.

"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - заявив Мерц підприємцям на саміті Schwarz Ecosystem Summit у Берліні.

Хоча канцлер не назвав винних, він перерахував увесь спектр ворожих дій, які його турбують.

"Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені (чеченського активіста співробітником російської ГРУ – ред.), масові погрози окремим представникам громадськості не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Акти саботажу, щодня. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки. Гадаю, майже кожен другий у цій залі вже бодай раз стикався з тим, що його мережі та інфраструктура ставали об’єктом атак", - сказав Мерц.