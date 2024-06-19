"Ми не віддамо свободу": у Братиславі громадські активісти вийшли на протест за свободу і демократію
Увечері вівторка, 18 червня, у столиці Словаччини Братиславі громадські активісти вийшли на протест за свободу і демократію
Про це повідомляє SME.sk.
У мітингу взяли участь близько тисячі осіб. Під час ходи з натовпу лунали гасла "Не віддамо свободу" та "Не будемо мовчати".
Метою протесту було висловити свою позицію та рішучість захистити свободу та незалежність ЗМІ, довкілля, культури, неурядових організацій, а також принципи верховенства права.
Захід розпочався о 17:00 у Братиславі.
"Під час нинішньої парламентської сесії обговорюється низка законопроектів, які підривають свободу та незалежність ЗМІ, загрожують захисту довкілля та основним громадянським правам. Ми вважаємо за потрібне показати, що сильне громадянське суспільство є і захищатиме інституції та основні стовпи демократії", – пояснили організатори мітингу.
Вони згадали новий закон про суспільне мовлення та закон, що дозволяє вирубку дерев, на який наклала вето колишня президентка Словаччина Зузана Чапутова, і так званий "lex assassination", який покликаний забезпечити більшу безпеку для топполітиків Словаччини, а також обмежити право на зібрання або полегшити електронне стеження за людьми, підозрюваними в порушенні закону.
Також відбувся захід, на якому було зачитано спільну заяву, яку підписали 90 організацій з усієї Словаччини.
У марші також взяла участь шведська кліматична активістка Грета Тунберг, на що звернули увагу організатори ініціативи Open Culture. Про свою участь у марші Тунберг заздалегідь не повідомляла.
Організаторами маршу виступили платформи та ініціативи Open Culture!, Platform for Democracy, Climate Coalition, громадське об’єднання "Мир України", а також організатори громадянських протестів у різних містах Словаччини. Зазначається, що це було найбільше об'єднання цих організацій на сьогодні.
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