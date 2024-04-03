"Ми продовжимо очолювати та скликати її": Кірбі про можливість передачі "Рамштайну" під контроль НАТО

Про це під час телефонного брифінгу повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Я не спекулюватиму щодо гіпотетичних розмов, які можуть вести або не вести деякі члени НАТО. Контактна група є дуже й дуже ефективною. Ми продовжимо очолювати та скликати її", - підкреслив Кірбі.

Водночас він акцентував, що партнери цінують лідерство США у "Рамштайні" і його держава "отримує чудові відгуки з боку всіх країн, які беруть у цьому участь".

Далі представник Білого дому зосередив увагу на тому, що Контактна група з питань оборони України більша за НАТО та охоплює 50 країн, зокрема й Індо-Тихоокеанський регіон.

"Їх об’єднало американське лідерство, їх утримує разом американське лідерство", - зазначив Кірбі.

Представник адміністрації США також наголосив, що Північноатлантичний альянс є частиною цього процесу від самого початку.

"Єнс Столтенберг був присутній на кожному із засідань, включно з першим. Тож ми, безперечно, цінуємо внесок як самого Альянсу, так і окремих членів Альянсу в Контактній групі. І, звісно, очікуємо, що це триватиме далі", - додав він.