Ми знаходимося недалеко від початку Третьої світової війни, - співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Магалецький
Олег Магалецький, дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії зазначив, що потрібно змінити політику вільного світу
Про це він розповів у етері Еспресо.
"На жаль, ми знаходимось зовсім недалеко від початку Третьої світової війни. На мою думку, це лише питання часу. Якщо ми не змінимо пасивну політику вільного світу на проективну, Китайська Народна республіка спробує атакувати Тайвань, Північна Корея - Південну, а РФ одну з держав НАТО", - зазначив Магалецький.
За його словами, ці країни синхронізуватимуть свої дії: "Це стосується в тому числі дій Ірану на Близькому Сході. Дуже важливо їх зупинити. Ці божевільні люди зацікавлені в цьому, і вважають, що будь-які спроби їх замирити, це слабкість. Тому якщо ми їм дамо таку нагоду, вони точно атакуватимуть".
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У неділю, 23 червня, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чанг Хо Джін заявив, що країна "не буде нічим зв'язана" щодо допомоги Україні, якщо Росія надасть КНДР високоточну зброю.
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