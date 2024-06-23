Південна Корея скасує будь-які обмеження на допомогу Україні, якщо РФ надасть КНДР високоточну зброю

Про це повідомляє Yonhap.

Чанг підкреслив, що рішення Сеула про надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю.

"Я хотів би наголосити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?", - сказав Чанг в ефірі корейського телебачення.

Зауваження Чанга означає, що Південна Корея може надати Україні летальну зброю, якщо Росія перетне лінію.

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Південна Корея заявила, що перегляне свою позицію щодо відмови від постачання зброї Україні після того, як президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який зобов’язує один одного співпрацювати в галузі оборони та військових технологій.

Відтоді Путін попередив, що надання Сеулом зброї Україні буде "дуже великою помилкою".

Чанг заявив, що не тільки Південна Корея, а й Росія повинні докласти зусиль для поліпшення двосторонніх відносин.

"Якщо вони хочуть відновити й просунути корейсько-російські відносини вперед, я хотів би ще раз повторити, що російська сторона повинна добре подумати", - сказав він.