Міністр оборони Британії Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України

Про це відомство поінформувало в Х.

Там уточнили, що Гілі мав діалог із міністрами оборони Туреччини, Італії, Фінляндії, а також з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.

"Сьогодні Джон Гілі поговорив з партнерами про наші постійні зусилля поставити Україну в найсильнішу позицію для забезпечення справедливого і міцного миру. Безпечна Європа потребує сильної України", – зазначили в британському оборонному міністерстві.