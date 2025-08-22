Міністр оборони Британії Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України
Очільник міноборони Великої Британії Джон Гілі 22 серпня провів телефонну розмову з партнерами щодо забезпечення стійкого та справедливого миру для України
Про це відомство поінформувало в Х.
Там уточнили, що Гілі мав діалог із міністрами оборони Туреччини, Італії, Фінляндії, а також з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.
"Сьогодні Джон Гілі поговорив з партнерами про наші постійні зусилля поставити Україну в найсильнішу позицію для забезпечення справедливого і міцного миру. Безпечна Європа потребує сильної України", – зазначили в британському оборонному міністерстві.
- 22 серпня Велика Британія уклала новий контракт на ракетні системи у рамках розробки плану для України після мирної угоди, що передбачатиме захист неба західними союзниками.
