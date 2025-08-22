Велика Британія придбає 6 систем ППО, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України

Про це пише Bloomberg.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що в рамках угоди на суму 118 млн фунтів стерлінгів ($159 млн) британський уряд придбає 6 нових систем Land Ceptor у багатонаціонального європейського виробника зброї MBDA протягом трьох років.

Вони складаються з так званих модульних протиповітряних ракет, здатних вражати об'єкт розміром з тенісний м'яч, що рухається зі швидкістю, що вдвічі перевищує швидкість звуку, а також пускових установок та допоміжних транспортних засобів.

Новий контракт укладено на тлі зустрічі керівників оборонних відомств Європи та США, на якій обговорювалося, які гарантії безпеки вони можуть запропонувати Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди з російськими загарбниками. Протиповітряна оборона розглядається як ключовий компонент "коаліції охочих" - групи країн на чолі з Великою Британією та Францією, яка готова розмістити війська та військові системи подалі від лінії фронту в Україні згідно з угодою, яка, як вони сподіваються, поєднуватиметься з американською підтримкою, що сприятиме обміну розвідувальними даними, спостереженню за кордоном, озброєнню та, можливо, ППО.

Хоча президент США Дональд Трамп виключив можливість введення американських військ в Україну, він заявив Fox News на початку цього тижня, що він відкритий для обговорення розгортання американських систем протиповітряної оборони, які можуть протидіяти передовим загрозам, таким як балістичні ракети великої дальності.

Нові ракети для британської армії стануть частиною британської системи протиповітряної оборони Sky Sabre, яка була розгорнута на східному фланзі НАТО на південному сході Польщі з 2022 по 2024 рік, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України та забезпечити безпечне пересування українських військових, які проходять навчання.

ППО використовується для протидії різним повітряним загрозам, включаючи винищувачі, безпілотники та крилаті ракети, і може бути розгорнуто будь-де у світі. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що система може одночасно направляти 24 ракети для перехоплення окремих цілей.

"Подвоєння наших можливостей Sky Sabre посилить протиповітряну оборону Великої Британії, захистить британські війська за кордоном та стримає наших супротивників", – заявив міністр збройних сил Люк Поллард.