Міністр оборони Словаччини заявив, що замість військ НАТО в Україну варто відправити ухилянтів
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що замість військ НАТО в Україну варто відправити чоловіків, які переховуються від мобілізації за кордоном
Цю заяву опублікувала у Facebook пресслужба керівної партії країни SMER-SD.
Міністр зазначив, що серед біженців, яких прихистила Словаччина, є чоловіки призовного віку, які могли б стати до лав ЗСУ. Він також звинуватив західні країни та словацьку опозицію у закликах про збільшення допомоги українським військовим, оскільки це нібито призводить до ескалації.
На переконання Каліняка, відправлення військ НАТО в Україну – "жорстка червона лінія, перетин якої значно збільшить ризик глобального конфлікту".
"Якби вони були серйозно налаштовані на підтримку України й перемогу над Росією, вони б закликали дозволити боєздатним українцям повернутися на Батьківщину", - сказав чиновник.
На його думку, країни ЄС мають припинити підтримку України, що сприятиме пошуку "мирних рішень".
"Тільки негайним припиненням бойових дій ми можемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України", - наголосив міністр.
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