Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Канади, яка головує у G7.

"Дедалі агресивніша позиція Росії, включаючи нещодавні бомбардування в Україні та порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в середу, а також її небажання погодитися на припинення вогню, стали причиною цієї зустрічі G7", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що міністри домовилися прискорити обговорення щодо подальшого використання заморожених російських активів для фінансування оборони України та вивчення інших механізмів, які б дозволили збільшити фінансову підтримку України.

Також міністри країн G7 обговорили широкий спектр можливих економічних заходів для посилення тиску на Росію, включаючи подальші санкції та торговельні заходи, такі як мита, щодо тих, хто сприяє військовим діям РФ.